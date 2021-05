Educadores recebem treinamento para volta às aulas com segurança

Equipes da Secretaria Estadual de Educação (Seduc-MT) iniciaram hoje (25) em Rondonópolis o atendimento a gestores e professores da rede pública que têm problemas de Saúde ou dúvidas sobre o retorno seguro às atividades presenciais. O trabalho segue até a próxima quinta-feira (27) na sede da Diretoria Regional de Educação e será realizado em todas as regiões do Estado.

Os atendimentos são feitos através de dois projetos da Seduc – o Educação Para Redução do Absenteísmo (ERA), que existe desde 2019, e o recém criado Programa de Readaptação de Função dos Profissionais da Educação de Mato Grosso (PERPE).

As equipes são formadas por profissionais de Saúde especializados em áreas como a saúde laboral, psicossocial, segurança no trabalho, ergonomia e psicomotricidade.

Segundo Cristiano Sousa, líder dos dois projetos, o objetivo central é ajudar professores que estão afastados por questões de Saúde a recuperarem condições para o retorno às funções originais, em sala de aula.

“Antigamente professor tratava professor. Os educadores da rede faziam o trabalho visando melhorar a saúde dos colegas. Mas percebemos que para tratar de saúde era necessária intervenção de profissionais de saúde”, explica. “Com estes programas, colocamos psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos e outros profissionais à disposição dos professores”.

Devido ao avanço da Covid-19 a Seduc decidiu incluir questões do protocolo de segurança entre os objetivos. As equipes do ERA e do PERPE verificam se escolas estão preparadas e orientam os professores sobre como agir para prevenir a doença e lidar com o risco de contaminação.

AÇÃO ESTADUAL

Em Rondonópolis 70 professores se inscreveram previamente para participar das atividades, mas também é possível ter o atendimento sem agendamento.

Eles participam de atividades coletivas e também recebem atendimento personalizado. O profissional pode se consultar com psicólogos e participar de sessões onde aprendem técnicas que ajudam na correção de postura e na prevenção de problemas físicos que podem afetar o desempenho.

A atividade em Rondonópolis faz parte de um calendário definido pela Seduc-MT que vai atender todas as regiões do Estado. O trabalho começou na semana passada em Cuiabá e é uma preparação para o cumprimento da portaria que estabelece a retomada de atividades presenciais nas escolas.

Os atendimentos são exclusivos para os profissionais da rede estadual de ensino e os interessados devem procurar a sede da Diretoria Regional de Educação em Rondonópolis.