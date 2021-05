Motociclista fica ferido após colisão na Vila Esperança

Um motociclista de 37 anos ficou ferido após uma colisão na Avenida Tiradentes com a Rua Francisco Félix, na manhã deste domingo (30), na Vila Esperança, em Rondonópolis (MT). O acidente envolveu um carro HB20 e uma moto YBR. A vítima disse que estava indo para o trabalho.

O motorista do carro informou que seguia pela Avenida que estava com o sinal aberto quando foi surpreendido pelo motociclista que invadiu a preferencial e bateu no carro.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e socorreu o motociclista que foi encaminhado para o Hospital.