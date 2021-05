A semeadura do grão de soja atingiu 75% da área total

Com a colheita de soja finalizada no Brasil, as atenções se voltam para a safra 21/22, que vem sendo cultivada nos EUA. Até a última segunda feira (24/05/2021) a semeadura do grão atingiu 75% da área total, contra 63% no mesmo período do ano passado – um acréscimo semanal de 14 ponto percentual.

Mesmo com os problemas climáticos enfrentados pelas regiões produtoras no país, a evolução no cultivo do grão vem superando o esperado pelo mercado e se encontra 21 p.p. acima da média dos últimos cinco anos, fator que traz boas expectativas quanto ao aumento na área plantada em detrimento do milho.

Apesar disso, o estado da Louisiana vem apresentando problemas com relação ao excesso de chuvas, o que implicou em um atraso da região de 27 p.p. em relação à média dos últimos cinco anos. Por fim, apesar da melhora climática, ainda há uma longa temporada de incertezas pela frente.