Acidente deixa motociclista ferido com fratura exposta

Um acidente entre um carro e uma motocicleta aconteceu na noite desta sexta-feira (21) em Tangará da Serra – MT.

De acordo com as primeiras informações a condutora de um carro Siena seguia sentido Avenida Brasil para Avenida Goiânia e ao chegar no cruzamento da Rua 17 realizou uma conversão a esquerda, momento em que atingiu o motociclista que vinha em sentido contrário.

A motorista do carro permaneceu por todo o período no local.

O motociclista teve ferimentos graves com fratura exposta e foi socorrido pelo Samu.

A Polícia Militar e Civil também estiveram no local.