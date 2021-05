Acidente entre caminhão e carreta deixa motorista morto

Um acidente com vítima fatal aconteceu neste sábado (22) na Serra Tapirapuã entre Tangará da Serra e Nova Olímpia – MT.

No momento chovia muito e de acordo com as primeiras informações aconteceu um acidente com um veículo Corolla que perdeu o controle e veio a parar dentro do mato. Mas nesse ninguém se feriu.

Posteriormente um caminhão descia a serra e nele havia duas pessoas e em sentindo contrário vinha uma carreta que tinha descarregado carga de milho em Rondonópolis.

O condutor do caminhão identificado sendo Valter Silva que era morador de Tangará da Serra perdeu o controle e bateu de frente com a carreta.

Ele não resistiu e morreu na hora, o passageiro do caminhão está em estado grave e motorista da carreta teve ferimentos leves e foram socorridos para a unidade de saúde.

A Polícia Militar e Civil de Nova Olímpia e Tangará da Serra estiveram no local, além de duas ambulâncias do Samu e uma também uma viatura do Corpo de Bombeiros.