Acidente entre carro e carreta deixa motorista preso às ferragens

Um acidente que liga a Usina de Itamaraty ao viaduto após a Serra Tapurapuã aconteceu por volta das 23h de sábado (23) em Tangará da Serra -MT.

De acordo com as primeiras informações, um casal estava no veículo Celta de cor cinza estavam sentido viaduto/ Tangará da Serra.

Uma carreta canavieira estava em uma estrada de chão e no momento que adentrou na pista e carro acabou batendo violentamente.

O motorista ficou preso ás ferragens, foi socorrido e a mulher teve vários ferimentos e foram encaminhados para o Hospital de Nova Olímpia.

O condutor da carreta nada sofreu.