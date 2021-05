Acidente envolvendo três veículos deixa motociclista ferido com fratura exposta

Acidente envolvendo três veículos aconteceu na noite desta quarta-feira (05), no bairro Jardim do Parque em Rondonópolis –MT.

Todos os veículos envolvidos no acidente estavam na Rua Rio Branco, sentido Centro/ bairro.

Por motivo não justificado o condutor do carro Jeep parou no meio da pista sem dar nenhum sinal, o Corolla que vinha atrás não teve como evitar a colisão traseira, da mesma forma o último veículo que se trata de uma Biz não conseguiu evitar o acidente e bateu no Corolla.

Após a colisão o motorista do Jeep tentou fugir a pé, mas foi alcançado, momento que iria esconder do mato.

Uma confusão iniciou no local e a PM teve que intervir e um indivíduo foi detido por desacato.

O Samu esteve no local e socorreu o motociclista com fratura exposta e o encaminhou para o Hospital Regional.