Acidente na Avenida Goiânia deixa motociclista ferido

Um acidente entre uma motocicleta CG Fan de cor preta e um carro Ford Fiesta de cor prata aconteceu na noite desta quinta-feira (06) no bairro Jardim Pindorama em Rondonópolis- MT.

O motorista do Fiesta transitava pela Rua Rufino de Araújo saindo do bairro Santa Marta e no momento que foi atravessar a Avenida Goiânia bateu no motociclista que estava sentido Centro / bairro.

O motorista permaneceu no local por todo o período e alegou não ter visto o motociclista.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), esteve no local e socorreu o motociclista com algumas escoriações.