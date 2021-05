Acusado de estuprar filha é preso em centro de reabilitação

Foi preso na tarde desta sexta-feira (28) em um centro de reabilitação, em Tangará da Serra-MT, um homem que é acusado de ter abusado sexualmente da filha. O crime aconteceu em junho do ano passado na cidade de Lucas do Rio Verde-MT, mas somente agora a prisão preventiva do denunciado foi determinada pela Justiça.

Segundo informações do delegado Adilton Pinheiro, a Polícia Civil de Lucas informou que um foragido da Justiça estaria em Tangará da Serra. Foi feita uma investigação e os policiais encontraram o homem em uma casa de recuperação, instalada a poucos quilômetros da cidade.

Internado há cerca de três semana no local, o homem disse à polícia ser dependente químico, motivo que o teria levado a cometer o crime.

De acordo com Pinheiro, o processo contra o denunciado teve início neste ano, mas que o homem relatou ter abusado sexualmente da filha em junho de 2020.

Após ser ouvido na delegacia, o homem foi levado ao Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra, onde ficará à disposição da Justiça.