Acusado já roubou joalheria e outra agência em Rondonópolis

O homem de 48 anos preso nesta sexta-feira (07) pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) acusado do assalto a agência bancária localizada na avenida Lions na manhã de ontem (06) já tem várias passagens e condenações criminais.

Após a prisão, ele também confessou ter sido autor do roubo ocorrido a outra agência em fevereiro desde ano e a uma joalheria localizada no centro da cidade no final de 2020.

Além desses crimes, o suspeito já possui duas condenações por roubo e já permaneceu preso por sete anos.

De acordo com o delegado João Paulo, após a análise das câmeras de segurança, o indivíduo foi localizado saindo de um prédio na região do Jardim Belo Horizonte.

No momento da detenção, foi encontrada uma quantidade de dinheiro com o suspeito e na casa dele mais de R$10 mil, além do simulacro de arma de fogo.

Ele já vinha sendo investigado por outros crimes. O suspeito foi autuado em flagrante por roubo majorado, associação criminosa e por porte irregular de munição.