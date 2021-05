Adolescente de 17 anos é apreendido suspeito de matar mulher

O homicídio que vitimou uma mulher no município de Santa Terezinha (MT) foi esclarecido pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (10), com a apreensão em flagrante de um adolescente identificado como autor da morte da vítima.

O menor, de 17 anos, que possui várias passagens anteriores foi apreendido poucas horas após o homicídio, não demonstrando nenhum arrependimento em relação aos fatos. Conforme o suspeito, ele matou a vítima durante uma discussão relacionada a uma dívida de drogas que ela tinha com ele.

As investigações iniciaram por volta de 08 horas quando a equipe da Polícia Civil de Santa Terezinha foi acionada para atender a ocorrência de localização de corpo de uma vítima do sexo feminino encontrado em frente a uma casa abandonada e que aparentemente teria sido violentada sexualmente e depois esfaqueada.

A vítima, Deusani Francisco de Souza, foi encontrada caída no chão somente de camiseta, sem as roupas na parte debaixo, espancada com traumatismo craniano causado por socos e pedradas, além de um corte profundo de faca na região da garganta.

Imediatamente após a verificação dos fatos, os policiais iniciaram as diligências para identificar autor do crime, seguindo todo o percurso realizado pela vítima na noite anterior. Durante as diligências, testemunhas informaram que a vítima estava com o adolescente, sendo inclusive vista abraçada com ele.

Com base nas informações, os policiais foram até a residência do suspeito, que fica próximo ao local do homicídio, onde ele foi localizado. Questionado, o menor confessou os fatos, respondendo friamente que era o responsável pela morte da vítima, não demonstrando nenhum arrependimento pelo ato cruel.

Segundo o adolescente, a vítima devia um valor para ele relacionado a uma dívida de droga e durante uma discussão ela disse que chamaria a Polícia para ele, fato que teria motivado o crime.

Diante das informações, o adolescente foi conduzido a Delegacia de Santa Terezinha onde foi autuado em flagrante no ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil (dívida de drogas) e pelo meio cruel, uma vez que espancou a vítima com socos e pedradas até que ela desmaiasse momento em que ainda foi buscar uma faca de cozinha com a qual cortou sua garganta e tirou a sua vida.

O suspeito que está prestes a completar 18 anos possui histórico voltado para a criminalidade com várias passagens por atos infracionais anteriores.

Segundo o delegado está respondendo em substituição pela Delegacia de Santa Terezinha, João Paulo Firpo Fontes, as investigações continuam para verificar se além do homicídio, o suspeito também abusou sexualmente da vítima.

“ A princípio, ele foi autuado pelo homicídio qualificado, mas também poderá responder por estupro. Ele confessou que manteve relações sexuais com a vítima antes de matá-la, alegando que ela disse que pagaria a dívida com favores sexuais, porém somente após a perícia será possível saber se o ato foi consentido ou não”, explicou o delegado.