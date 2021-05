Adolescente é apreendido com 94 pedras de pasta base de cocaína

Um adolescente de 16 anos foi apreendido nesta terça-feira (4) pela equipe da Delegacia de Roubos e Furtos de Rondonópolis com 94 porções de pasta base de cocaína.

A investigação apurou que o menor comercializava entorpecentes em sua residência, no Jardim Sumaré, e que recentemente foi detido pela Polícia Militar.

Em monitoramento do local, os investigadores observaram um fluxo constante de pessoas que aparentavam serem usuários de entorpecentes. Eles chegavam à residência, batiam no portão e o menor olhava pela janela do quarto, certificava quem estava chamando e em seguida o usuário tinha a entrada liberada.

Durante abordagem a um usuário que saía da casa nesta terça-feira, o adolescente tentou fugir, mas foi contido em seguida. Em entrevista, ele afirmou que era o responsável pela residência e que o entorpecente estava escondido no quarto, onde foram localizadas as pedras de pasta base, dinheiro e lâminas para cortar a droga.

Na semana passada, o mesmo adolescente foi detido pela PM por suspeita de participação em um roubo a uma venda de açaí.

O menor vai responder a ato infracional de tráfico de drogas e o procedimento será encaminhado à Delegacia Especializada do Adolescente de Rondonópolis.