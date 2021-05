Andressa surge poderosa e Gusttavo Lima comenta: ‘Desce daí!’

Andressa Suita movimentou as redes sociais ao compartilhar uma foto em que aparece toda poderosa, vestida com um look da grife francesa de Christian Dior. Na imagem, a influenciadora está no alto de uma escada para um ensaio fotográfico, quando no campo de comentários, Gusttavo Lima “aparece” e pede para ela descer. “Desce saí, garota!”, escreveu o cantor.

A reação dos seguidores diante a interação do ex-casal foi imediata. “Cuida bem dela, você não vai conhecer ninguém melhor”, disse um fã. “Segura essa mulher”, avisou outro. “Pega ela no colo, meu filho. Não larga mais essa mulher”, orientou uma internauta.

Andressa e Gusttavo, que são pais de dois meninos, Samuel e Gabriel, estão separados desde outubro do ano passado. Em janeiro desde ano, os dois apareceram juntos mais de uma vez em Angra dos Reis. Os fãs torcem pela reconciliação.