Apontadas como responsáveis por entrega de drogas na penitenciária são presas

Duas mulheres foram presas na manhã desta quarta-feira (26) acusadas de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Elas são apontadas como responsáveis pelo lançamento de drogas e outros materiais para dentro da penitenciária da Mata Grande.

De acordo com a Derf, responsável pela prisão, uma delas estava no bairro Jardim Morumbi e a outra no Jardim Maracanã. Os policiais chegaram até as suspeitas após um trabalho de investigação.

Com elas foram encontradas porções de substancia análoga a maconha, balança de precisão, e uma balestra, que é um tipo de arco que era utilizado para arremessar a droga.