Após 80 dias em tratamento, Barranco recebe alta do hospital

Após 80 dias de internação em razão de complicações causadas pela Covid-19, o deputado estadual Valdir Barranco (PT) recebeu alta médica, nesta quarta-feira (5).

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do petista.

Barranco contraiu a doença no dia 11 de fevereiro. Inicialmente, foi isolado em tratamento domiciliar. Porém, no dia 15 daquele mesmo mês, seu quadro clínico apresentou piora e ele teve der ser internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), de Cuiabá.

Cinco dias depois, sua saturação e oxigenação baixaram acentuadamente, a ponto de ter de ser intubado.

Mais à frente, no dia 22, com complicações agudas, a família e a equipe médica que o acompanhava decidiram pela sua transferência para um hospital referência no tratamento de Covid-19, em São Paulo.

“Foram dias muitos apreensivos e angustiantes para todos aqueles que o amam e querem bem. A evolução do agravamento clínico do parlamentar ocorreu de uma maneira muito veloz entre o diagnóstico da infecção, a internação, a necessidade do tratamento intensivo e a intubação”, diz trecho da nota.

Barranco chegou a sair da UTI 52 dias após a internação, mas por conta de uma infecção precisou retornar a um leito semi-intensivo.

“Foram dias de muita luta, travada com a força e a fé que o deputado carrega dentro de si. Mas, a caminhada não terminou. A recuperação é lenta, exigente e demanda muita disciplina e perseverança”, acrescentou a assessoria do deputado.