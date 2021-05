Após operação do Gaeco, Mendes descarta afastar Dilmar da liderança

O governador Mauro Mendes (DEM) descartou a possibilidade de afastar o deputado estadual Dilmar Dal Bosco (DEM) da função de líder do Governo na Assembleia Legislativa.

Na última sexta-feira (14), o parlamentar foi alvo da operação “Rota Final”, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco).

Ele é acusado de receber propina para embaraçar a licitação do transporte intermunicipal em Mato Grosso.

Mendes disse acompanhar a operação com muita “naturalidade” e afirmou que não tomará qualquer decisão em função de uma investigação.

“Eu já fui investigado e depois de três anos fui inocentado completamente. Então, não vou cometer injustiça com ninguém”, disse.

“Só o fato de ser investigado não é elemento para afastar alguém de uma liderança. Por enquanto, vamos acompanhar todas as investigações”, emendou o governador.

Por fim, ele disse parabenizar o Ministério Público pelas investigações e defendeu que a apuração seja feita com responsabilidade: “Dou parabéns ao Ministério Público. A Polícia faz o seu papel, o Gaeco, todos, porque têm que investigar com seriedade, com responsabilidade. Isso eu sempre defendi e continuo defendendo”.

Operação Rota Final

A operação foi deflagrada pelo Núcleo de Ações de Competência Originária (Naco) e Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco).

A ação apura um suposto esquema de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e fraude à licitação no setor de transporte intermunicipal do Estado.

Além de Dilmar, o ex-deputado Pedro Satélite também está entre os alvos da operação. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na residência de uma assessora parlamentar.

As investigações revelam que o empresário Eder Pinheiro, dono da Verde Transportes, seria o líder da suposta organização criminosa.

Foi determinado também o uso de tornozeleira eletrônica ao representante do Sindicato dos Empresários do Setor de Transporte Intermunicipal de Passageiros (SETROMAT), o empresário Júlio Cesar de Sales Lima.

Ele está proibido de se ausentar do Estado de Mato Grosso, frequentar alguns órgãos públicos e manter contato com outros investigados.

Foram cumpridas ordem de sequestro judicial de bens dos investigados até o montante de R$ 86 milhões, abrangendo imóveis, duas aeronaves, vários veículos de luxo, bloqueio de contas bancárias e outros bens necessários ao ressarcimento do prejuízo acarretado pela prática dos crimes.

A investigação, iniciada na Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, foi encaminhada, com autorização do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), ao GAECO-MT em meados de 2019, onde foi concluída pelas autoridades policiais do Grupo Especializado, com supervisão do NACO Criminal.

O Inquérito policial possui 47 volumes de elementos de informações. Mais de 20 (vinte) pessoas são investigadas, dentre eles alguns empresários e dois parlamentares estaduais.