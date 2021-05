Após quase uma semana, Cuiabá segue sem doses da Coronavac

Desde o último sábado (22), Cuiabá está com a vacinação da segunda dose da Coronavac suspensa, em razão da falta de imunizantes.

Desta forma, segundo a prefeitura da Capital, o polo de vacinação que funciona na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) também segue com os atendimentos suspensos.

O funcionamento deste polo será retomado somente com a chegada de um novo lote de doses, o que ainda não há previsão de ocorrer.

Em nota, a secretaria de Saúde do Município informou que vinha reservando a segunda dose dos munícipes, no entanto, detectou perda técnica, uma vez que os frascos que deveriam conter 10 doses estão contando, na verdade, com 9 doses.

O problema, conforme a secretaria, também foi registrado em outras regiões do Brasil.

Além disso, conforme já pelo AgoraMT, diante da falta da Coronavac em diversas partes do país, muitas pessoas recorreram à Capital para receber a vacina.

Números da prefeitura apontam que mais de 2,5 mil pessoas de outros municípios conseguiram se vacinar em Cuiabá.

Este cenário acabou prejudicando a conclusão do esquema vacinal de quem tomou a primeira dose na Capital.