Armas e munições são apreendidas em casa de suspeito de tentar matar idosa

Armas, munições e apetrechos de armamento foram apreendidos pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (05) por investigadores da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher Criança e Idoso de Primavera do Leste para apurar uma denúncia de tentativa de homicídio e assédio ocorrido na zona rural do município. A ação contou com apoio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf).

As investigações iniciaram após a vítima de 63 anos procurar à Delegacia da Mulher para relatar que estava sendo perseguida pelo suspeito, que é seu vizinho no assentamento Rio Café em Primavera do Leste. Segundo as informações, na terça-feira (04), o suspeito desferiu um soco e tentou dar uma enxadada na cabeça da vítima.

Não satisfeito com as agressões, o suspeito foi até a residência dele e em posse de uma arma de fogo tentou atingir a vítima com disparos. A vítima só conseguiu se salvar após contar com ajuda de vizinhos.

Assim que foi acionada dos fatos, as equipes da DEDMCI e da Derf de Primavera do Leste, coordenadas pela delegada Anamaria Machado Costa e pelo delegado Henrique Madureira, iniciaram as diligências para localizar o suspeito. Na casa do investigado, os policiais apreenderam armas de fogo e de pressão, mais de 200 munições calibre 22, além de instrumentos utilizados para a prática de tiro.

Todo material foi apreendido e encaminhado para a DEDMCI. As diligências continuam em andamento para localizar o suspeito da tentativa de homicídio.