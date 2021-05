Conselheiros de escola estadual são ouvidos sobre denúncia de assédio

O Escritório Regional de Educação deu prosseguimento hoje (10) à apuração da denúncia de assédio moral na Escola Estadual Odorico Leocádio Rosa. O órgão, que representa a Secretaria Estadual de Educação, já ouviu representantes do Conselho Deliberativo e pretende também colher os depoimentos da diretora e da coordenadora da escola. Elas são acusadas de constranger moralmente uma professora que acabou tentando suicídio na semana passada.

Conforme a chefe do Escritório Regional de Educação, Valdelice de Oliveira, a equipe está reunindo também atas e cópias de gravações de reuniões realizadas pela direção da escola. O objetivo é checar a veracidade da denúncia.

Valdelice informou que na última sexta-feira (07) uma equipe multidisciplinar, com psicólogo e assistente social, visitou a professora e ofereceu toda a assistência necessária. A professora, que chegou a ser hospitalizada, se recupera em casa e ainda não tem condições de prestar depoimento.

“Assim que ela estiver melhor vamos ouvi-la também. Esses depoimentos e também os documentos e demais informações serão posteriormente repassados à Comissão de Ética da Seduc, que dará sequência à apuração para adotar as medidas administrativas cabíveis”, explicou.

Valdelice de Oliveira vai falar sobre o assunto na live de hoje (10) do portal AgoraMT, que tratará também da situação nas escolas durante a pandemia e do processo de busca ativa de alunos que estão fora das salas de aula. A live acontece à partir das 17 horas e pode ser acompanhada na página do portal AgoraMT no Facebook.

ABALADA

A professora que fez a denúncia também foi procurada pela reportagem, mas disse que ainda está muito abalada e prefere não falar sobre o assunto por enquanto.

Segundo ela, os esclarecimentos acerca da denúncia feita à polícia e também à apuração no âmbito administrativo serão feitos por seus advogados ainda hoje.