Assessor do deputado José Medeiros morre vítima de Covid-19

Faleceu hoje em Rondonópolis o advogado José Roberto Martins Feltrin, de 55 anos. Ele estava internado na UTI da Santa Casa e não resistiu às complicações decorrentes da contaminação por Covid-19. José Roberto Feltrin era irmão do ex-secretário de Receita, o economista Valdecir Feltrin, e atuava como assessor parlamentar no gabinete do deputado federal José Medeiros (Podemos).

Pelas redes sociais várias pessoas manifestaram pesar pelo falecimento do advogado, que também atuou na luta por causas ambientais. Os amigos destacaram sua inteligência e também a habilidade de dialogar com lideranças políticas de todas as ideologias.

“Vê-lo partir tão cedo, com tantos planos e sonhos por concretizar me deixou com o coração arrasado. Que Deus nos dê força e que continue sendo lembrado por todos nós pela pessoa especial que foi, um combatente idealista sempre indignado com as injustiças sociais deste mundo”, disse o também advogado e presidente do PV em Rondonópolis, Carlos Naves.

O deputado José Medeiros destacou a perda, lembrando a amizade e a importância de José Roberto em sua carreira como parlamentar.

“Hoje perdi um grande amigo, homem de inteligência rara, que nos ajudou tanto no Senado Federal quanto na Câmara dos Deputados. Deixo minhas homenagens à memória do sr. José Roberto Feltrin e o pedido a Deus que conforte amigos e familiares”.

Devido ao risco de contaminação, a família adotou o procedimento padrão orientado pelas autoridades da saúde pública. Não houve velório. O corpo saiu da UPA em cortejo fúnebre e foi sepultado às 16 horas de hoje.

José Roberto deixa e esposa e filhos.