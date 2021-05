Atriz passa por cirurgia após ter rosto corroído

A atriz britânica Danniella Westbrook, de 47 anos, revelou em seu perfil no Instagram que passou pela primeira das quatro cirurgias de reconstrução de seu rosto. Empolgada, ela esclareceu que sua face estava sendo “corroída” devido ao uso excessivo de cocaína por mais de 20 anos.

Conhecida por sua participação na novela EastEnders, a artista mostrou em suas redes o resultado do procedimento realizado no início da semana. Segundo ela, foi necessário se submeter a reconstrução da mandíbula, pois seu osso começou a se desgastar, três anos atrás.

“Hoje inicio a primeira da jornada de quatro partes para cirurgias de reconstrução do meu rosto e finalmente deixar de ser alvo de haters. Estou realmente feliz com o que a clínica fez hoje para me preparar para o segundo passo”, postou Danniella, que ainda usou hashtags como “não invasiva” e “tão feliz”.

Em 2018, a estrela explicou que suas maçãs do rosto e gengivas estavam em decomposição devido ao vício anterior em cocaína e a uma cirurgia mal sucedida em 2015 – o que a deixou com osteoporose.

Na época, ela foi forçada a beber doze litros de leite por dia para fortalecer seus ossos antes de uma cirurgia reconstrutiva extrema para consertar sua aparência “afundada”.

Danniella sofreu uma batalha pública contra o uso de drogas e foi demitida de EastEnders várias vezes, inclusive em 2000, quando admitiu que gastou 100 mil libras em cocaína na época, aproximadamente 734,7 mil reais, de acordo com a cotação desta sexta-feira (7).