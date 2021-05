Autor de ataque na creche dá entrevista e dispensa presença de advogado

Em entrevista ao Balanço Geral Oeste nesta terça-feira (11), o delegado regional, Ricardo Casagrande falou sobre o autor do ataque a uma creche no município de Saudades.

A Polícia Civil interrogou o jovem de 18 anos no fim da tarde de segunda-feira (10), no HRO (Hospital Regional do Oeste), em Chapecó, onde ele está internado desde a última terça-feira (4), dia da chacina.

O jovem prestou as declarações de forma espontânea, dispensando a presença de um advogado. O conteúdo do depoimento, no entanto, só será revelado pela polícia após a conclusão do inquérito.

Isso porque é necessário confrontar as informações com os dados técnicos extraídos dos equipamentos coletados na casa do autor. “Assim faremos uma linha temporal e uma linha de atuação do criminoso”, disse.

A expectativa, conforme Casagrande, é de que o inquérito policial seja concluído até o final desta semana. As informações prestadas pelo jovem, conforme Casagrande, vão ao encontro do que a polícia já havia coletado durante a análise dos equipamentos.

“A etapa, agora, é formalizar os relatórios com essas informações e irmos para a conclusão do inquérito já com bons indicativos do que aconteceu antes do crime e também traçando perfis do que é relevante para a investigação e formalização futura de um processo judicial”, afirmou.

A Polícia Civil ainda aguarda a finalização de alguns laudos. Os equipamentos do jovem passarão, ainda, por perícia no IGP (Instituto Geral de Perícias).

O delegado acredita que a polícia não deve interrogar o jovem de novo. “Mas se o delegado responsável entender que há necessidade, ele será ouvido quantas vezes forem precisas.”, disse. Depois que o jovem receber alta do hospital, será encaminhado diretamente para uma unidade prisional do Estado.

Boletim médico

O boletim médico do estado de saúde do jovem divulgado na manhã desta terça pelo HRO diz que ele apresentou “excelente evolução clínica e cirúrgica.”

O boletim informou que ele apresenta abdômen flácido, sem queixas de dor. Foi feita a retirada da cânula de traqueostomia. O jovem irá realizar exame de imagem para avaliar o trato urinário. O paciente já possui condições de receber alta, o que pode ocorrer ainda nesta semana.