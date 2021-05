Avança proposta para o Brasil produzir até 400 milhões de doses de vacina

A proposta do senador Wellington Fagundes, relator da Comissão Temporária da Covid-19, para tornar o Brasil autossuficiente na produção de vacinas contra a covid em laboratórios de saúde animal avançou nesta sexta-feira, 21. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e de Governo, Flávia Arruda, acompanhados de representantes de vários órgãos e entidades, visitaram as instalações da indústria Ourofino, em Cravinhos, na região metropolitana de Ribeirão Preto, interior de São Paulo.

Queiroga confirmou que a planta tem tecnologia altamente avançada. “Hoje, buscamos aqui conhecer melhor as instalações da empresa e verificar a possibilidade em um curto prazo, temos vacinas contra a covid-19 produzindo nesse parque” – afirmou o ministro. A indústria visitada é uma das que operam com nível máximo de biossegurança estabelecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

“Estamos otimistas, em busca de soluções e trabalhando nesse sentido porque o Brasil precisa e tem condições de produzir vacinas aqui mesmo, em quantidade suficiente para atender toda a população brasileira. Também podemos ajudar os demais países da América Latina” – frisou o senador Wellington Fagundes, que articula a proposta.

Ainda não há um prazo para que os laboratórios que produzem insumos de saúde animal possam começar a fabricar vacinas anti-covid. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já iniciou as visitas técnicas aos laboratórios. O senador Wellington ressaltou que a iniciativa vem sendo feita por etapas e a principal delas diz respeito à transferência de tecnologia para que essas indústrias possam produzir o Insumo Farmacêutico Ativo (IFA).

Conforme o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Saúde Animal (Sindan), havendo autorização e transferência de tecnologia, o setor pode produzir mais de 400 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19.

Além da planta industrial da Ourofino, há mais três laboratórios em condições de produzirem vacinas para imunização da população contra o novo coronavírus. São eles: A Merck Sharp & Dohme, em Valinhos (SP) e Ceva Saúde Animal, em Juatuba (MG)

Outra etapa de trabalho para fazer o Brasil produzir vacinas é a aprovação do Projeto de Lei 1353/2021 pela Câmara dos Deputados. O projeto do senador Wellington, já aprovado pelo Senado, autoriza o uso das plantas industriais e determina que, para desempenhar a atividade, as empresas dependerão do aval da Anvisa e também estarão sob fiscalização do órgão.

A ministra Flávia Arruda assegurou que há entendimentos para que o PL seja votado na próxima semana pelos deputados federais. A aprovação na Câmara dos Deputados vai permitir com que outras plantas abram essa possibilidade” – disse Arruda, ao final da inspeção.

VACINA PRÓPRIA

A Comissão Temporária da Covid-19 vai promover uma audiência pública remota, nesta segunda-feira (24), às 10h horário de Brasília), para ouvir o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. A audiência tem o objetivo de discutir o impacto do corte no orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia sobre as pesquisas em andamento no país.

A pasta teve R$ 272 milhões bloqueados no Orçamento de 2021. O encontro virtual também vai permitir atualizar as informações sobre investimentos em pesquisa e tecnologia para alternativas de vacinação contra a covid-19. A audiência foi solicitada pelo relator da comissão, senador Wellington Fagundes (PL-MT).