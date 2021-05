Babá é presa por agredir crianças de 1 e 2 anos

Uma babá de 22 anos foi presa, nesta quinta-feira (6) por agredir duas menina, de 1 e 2 anos, que estavam sob a responsabilidade dela, na cidade de Bom Despacho, a 160 km de Belo Horizonte. Uma câmera de segurança gravou o momento em que a mulher desfere tapas contra uma das crianças e, em seguida, joga a vítima no chão. Segundo a Polícia Civil, a investigada deve responder pelo crime de tortura.

As câmeras foram instaladas pela família que suspeitou da babá após as duas irmãs apresentarem comportamento atípico. Uma das crianças, segundo os pais, passou a chorar quando a cuidadora chegava na casa.

De acordo com a Polícia Militar, a babá foi contratada pela família há três meses. A mãe das crianças, que prefere não se identificar, dá detalhes do comportamento das filhas.

— A mais nova começou a ter uns comportamentos de bater no rosto da irmã e isso é uma coisa que ela nunca tinha visto dentro de casa.

A suspeita foi presa enquanto trabalhava e, segundo a PM (Polícia Militar), confessou as agressões. Ela teria afirmado que estava passando por momentos difíceis e isso teria motivado os ataques.

As crianças foram encaminhadas para uma Upa (Unidade de Pronto Atendimento) para realizarem exames médicos. A mãe das vítimas diz que se sente culpada pela situação.

— Ela demonstrou ser uma pessoa muito diferente do que a que eu conheci. Eu carrego comigo esse sentimento por ter escolhido tão mal. Uma pessoa colocar a mão em duas crianças inocentes é muito revoltante.

De acordo com a Secretaria de Segurança e Justiça de Minas Gerais, a babá continua presa no Presídio de Dores do Indaiá I. A reportagem tenta contato com a detida.