Bandido teria usado simulacro de arma durante assalto a agência em Rondonópolis

O assaltante que levou cerca de R$ 40 mil durante a ação a uma agência bancária na manhã desta quinta-feira (06) teria usado um simulacro de arma de fogo, acredita a polícia. O roubo aconteceu em uma agência Estilo, localizada na avenida Lions Internacional bairro Vila Aurora, em Rondonópolis.

Segundo informações relatadas no Boletim de Ocorrências nº 230356, o suspeito chegou à agência por volta das 10h, passou pela porta com detector de metais e se dirigiu até os caixas. Com a suposta arma, rendeu as funcionárias e levou aproximadamente R$40 mil.

Em seguida, ele fugiu do local tomando rumo ignorado.

Policiais estão em busca da identificação e localização do suspeito.