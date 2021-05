Bárbara Evans se irrita e diz não depender de dinheiro do marido

Bárbara Evans, modelo e influencer digital, afirma não depender financeiramente do marido, o empresário Gustavo Theodoro. A loira, que foi vencedora do reality show ‘A Fazenda’ no ano de 2013, disse recentemente ter torrado todo o prêmio do programa (que totalizava o valor de 2 milhões de reais). O comentário repercutiu entre os seguidores da filha de Monique Evans, que ficaram curiosos sobre quem sustentaria os gastos do casal.

Ao abrir sua caixa de perguntas no Instagram Bárbara resolveu esclarecer a situação. Ao interagir com os internautas, respondeu a um que mencionou o assunto.”Não. Tenho meu trabalho, mas nós não dividimos o dinheiro. Todo dinheiro é nosso, tanto do trabalho dele quanto do meu. Não existe divisão” disse ela. Casada com Gustavo no civil desde maio de 2020, Bárbara fez uma festa reduzida e precisou adiar a cerimônia religiosa três vezes por causa da pandemia do coronavírus.

Nessa semana, uma situação um tanto quanto inusitada aconteceu com o pet do casal. A cachorrinha, de apenas 4 meses, comeu os brincos e anéis de brilhantes de Evans. E não foram só as jóias o petisco de Akira, ela também comeu os pés da cadeira. Em uma série de stories no Instagram, a loira divertiu os fãs contando o ocorrido: “Só assim (bebendo). Essa cachorra entrou dentro de casa e pegou tudo! Cheguei em casa e o cachorro tinha comido meu anel de brilhante, meus brincos, todas as minhas medicações. E Akira tem adestradora. Enquanto ela não comer a minha casa, ela não vai sossegar”.

Em entrevista a revista Quem, a modelo tranquilizou o público dizendo que,Akira não chegou a engolir as jóias. “Ela não chegou a engolir as joias, graças a Deus! Ficaram apenas babadas e espalhadas pelo quintal. Mas comeu minhas vitaminas. Ela está ótima”. Ao que tudo indica, o episódio não passou de uma travessura e um baita susto.