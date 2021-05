Barranco retorna às atividades da AL após complicações da Covid-19

O deputado estadual Valdir Barranco (PT) irá retornar às atividades na Assembleia Legislativa de Mato Grosso amanhã (26). Ele gravou um vídeo falando sobre esse retorno e como ainda está fazendo o acompanhamento médico.

Ainda em recuperação e com 70% do pulmão lesionado, ele afirmou estar muito alegre por poder retornar, mesmo que de forma remota, já que não pode ter contato externo durante 60 dias.

Ele ficou 100 dias afastados devido as complicações da Covid-19. Barranco se sentiu mal em Cuiabá após ter sentido alguns sintomas iniciais da doença no dia 11 de fevereiro. O quadro se agravou no dia 15 de fevereiro e ele teve de ser internado.

Apenas 5 dias depois, sua situação piorou ainda mais e ele foi intubado. No dia 22 de fevereiro, com um agravamento significativo, seus familiares e a equipe médica decidiram pela sua transferência para São Paulo.

Na capital paulista ele ficou até o dia 5 de maio, quando recebeu alta e na madrugada do dia seguinte Barranco retornou para Cuiabá onde permanece assistido por profissionais em busca de sua plena e total recuperação.