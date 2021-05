Barroso diz que urna eletrônica é auditável e discurso de fraude é político

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Luís Roberto Barroso, afirmou nesta sexta-feira (14) que o voto em urna eletrônica é transparente e auditável a cada passo e chamou de “político” o discurso de quem diz haver fraude no sistema de votação brasileiro.

As declarações de Barroso foram dadas em entrevista coletiva na qual apresentou a nova campanha do TSE em defesa da segurança da urna eletrônica, que completou 25 anos de uso.

O presidente Jair Bolsonaro tem defendido a mudança do sistema de votação para que haja, além do voto eletrônico, a impressão do voto em papel. Ele alega, sem provas, que o sistema não é auditável e que há fraude no processo de votação brasileiro.

“Entendo e respeito quem defenda o voto impresso. Agora, dizer que tem fraude, tem que colocar as armas na mesa e dizer quais são as provas”, disse Barroso.

“Senão é retórica puramente política e não me cabe comentar”, emendou o presidente do TSE.