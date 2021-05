Bebê que sobreviveu a ataque em SC deixa UTI

É estável o estado de saúde do bebê que sobreviveu ao ataque à Escola Infantil Pró-Infância Aquarela, que deixou cinco mortos em Saudades (SC) na terça-feira (4).

A vítima é um menino de 1 ano e 8 meses que passou por cirurgia na região do pulmão. Ele deixou a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e foi transferido para Hospital da Criança, onde segue em recuperação, de acordo com boletim médico divulgado pelo Hospital Regional do Oeste no fim da tarde desta quarta-feira (25).

O autor do ataque continua internado em uma UTI, em recuperação após passar por cirurgia. Ele será ouvido pela polícia assim que tiver condições.

Despedida

Na manhã desta quarta, o velório das cinco vítimas mortas no atentado foi marcado por choque e tristeza de familiares e moradores do município de 10 mil habitantes. Mais de mil pessoas participaram da cerimônia.

As vítimas eram duas mulheres e três crianças de menos de dois anos: a professora Keli Adriane Anieceviski, de 30 anos, a agente educativa Mirla Renner, de 20 anos, e os bebês Sarah Luiza Mahle Sehn, de 1 ano e 7 meses, Murilo Massing, de 1 ano e 9 meses, e Anna Bela Fernandes de Barros, de 1 ano e 8 meses.