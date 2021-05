Bombeiro aposentado vence Covid-19 e é homenageado

O tenente aposentado do Corpo de Bombeiros, José Aparecido de Souza, conhecido como Tenente Aparecido, foi recebido com uma homenagem na saída do Hospital Regional após vencer a Covid-19 e receber alta médica nesta terça-feira (11), em Rondonópolis (MT).

José se aposentou em 2018 e recebeu alta do Hospital no dia do aniversário do filho que também faz parte da equipe do Corpo de Bombeiros.

Ao contrair a doença, José ficou com 60 % do pulmão comprometido, e esteve internado por 9 dias. Ele é da turma de 1987 e trabalhou 30 anos de sua vida servindo a sociedade mato-grossense e Rondonopolitana.