Bombeiro encontra 2° corpo após acidente na Vila Goulart

O corpo de outro homem foi encontrado caído no local do acidente que vitimou um motociclista na manhã desta sexta-feira (14), na Vila Goulart, em Rondonópolis (MT). Conforme informações da Polícia, nenhuma das vítimas estavam com os documentos, por isso não foram identificadas.

As investigações preliminares apontam que possivelmente as duas vítimas estavam na moto e seguiam pela Avenida Marechal Rondon sentido Bairro ao Centro no momento em que o condutor perdeu o controle e bateu em um pé de coco.

Equipes da Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) estão no local.