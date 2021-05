Botelho descarta apoio a Emanuel em 2022

O deputado estadual Eduardo Botelho (DEM) descartou qualquer possibilidade de “virar as costas” para o governador Mauro Mendes (DEM), que deve disputar a candidatura à reeleição em 2022.

A manifestação ocorre após o prefeito da Capital, Emanuel Pinheiro (MDB) ironizar uma reunião do Democratas, realizada na noite da última segunda-feira (17).

Na ocasião, Emanuel disse que, dos 10 presentes no encontro democrata, cinco, lhe apoiariam numa eventual disputa ao Palácio Paiaguás.

“Estou do lado de Mauro Mendes e do lado de Emanuel Pinheiro quando for para lutar por Cuiabá, quando for para ajudar Mato Grosso. Agora, quando chegar nas eleições, estou junto com o Democratas”, garantiu Botelho.