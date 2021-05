Sem discussão sobre 2022, Botelho sugere Fabio fora da presidência

O deputado estadual Eduardo Botelho (DEM) voltou a demonstrar insatisfação com a condução do ex-deputado federal Fabio Garcia na presidência do partido.

Na visão de Botelho, caso não queira organizar reuniões para discutir o processo eleitoral do próximo ano, é preferível que o presidente deixe o cargo.

Em recente entrevista à imprensa, Fabio disse que este não é o melhor momento para tratar de política partidária, uma vez que ainda atravessamos um momento de grave crise sanitária decorrente da Covid-19.

“Nós combinamos que iríamos esperar baixar a questão das internações, das mortes. Agora, começou a baixar e acredito que dentro de uma ou duas semanas a gente já possa se reunir”, disse Botelho.

“Se não acontecer [as reuniões da sigla] ele vai ter que sair da presidência, né? Porque não dá para ficar com um presidente que não quer se reunir tão cedo”, emendou o deputado.

O deputado deixou claro, inclusive, que até o momento o DEM não tem sequer uma chapa “desenhada” visando a disputa à Assembleia Legislativa.

Atualmente, além de Botelho, compõem a bancada democrata na Casa, o deputado Dilmar Dal Bosco.

Outros líderes da sigla – como os irmãos Júlio e Jayme Campos – também já questionaram a postura de Fabio. Há um temor, por exemplo, de que o partido não consiga, sequer, manter as duas cadeiras.

“Hoje nós não temos nem ‘meia chapa’ de deputados. Então, precisamos começar a nos organizar porque os outros partidos, na verdade, queimaram a largada, correram atrás, montaram chapas, têm número suficiente. Nós estamos em desvantagem”, concluiu Botelho.