Bráulio Bessa apresenta melhora no quadro pulmonar

Bráulio Bessa, que segue internado em um hospital de Fortaleza, no Ceará, tratando da covid-19, apresentou melhora gradativa em seu estado de saúde, informou a equipe do poeta, em nota publicada nas redes sociais.

De acordo com o comunicado, Bessa, inclusive, teve ainda uma redução da inflamação pulmonar.

O artista começou a sentir os sintomas da doença no dia 16 de maio. No dia seguinte, veio a confirmação do diagnóstico.

No dia 25 de maio, com baixa saturação e se sentindo bastante cansado, Bessa precisou ser levado à UTI (Unidade de Tratamento Intensivo). Lá, ele ficou um dia. Com uma rápida melhora, no dia seguinte, voltou a um leito comum, onde permanece se reestabelecendo da doença. Ainda não há previsão de alta.

Leia a íntegra da nota

Hoje, 27 de maio, Bráulio Bessa permanece internado em decorrência da Covid-19, mas segue apresentando melhora gradativa, inclusive com a redução da inflamação pulmonar. Logo que tivermos novas informações, avisaremos a todos vocês por aqui. Continuamos agradecemos as mensagens, a energia positiva e o carinho de sempre.

Equipe Bráulio Bessa.