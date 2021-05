Bruno Covas diagnosticado com câncer é transferido para UTI

O prefeito licenciado Bruno Covas foi transferido nesta segunda-feira (3) para uma UTI (unidade de terapia intensiva) e intubado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, após a descoberta de um sangramento no estômago.

Ele havia sido internado neste domingo para realizar exames de sangue, de imagens e endoscópico, com o objetivo de prosseguir o tratamento quimioterápico e imunoterápico.

Segundo o boletim médico divulgado nesta segunda, a endoscopia mostrou um sangramento no local do tumor inicial, agora controlado com medidas de hemostasia local. Após o sangramento, Covas foi submetido à intubação oro-traqueal.

O prefeito licenciado é atendido por equipes coordenadas pelos médicos David Uip, Artur Katz, Tulio Eduardo Flesch Pfiffer e Roberto Kalil Filho.

Neste domingo (2), após ser internado para exames, Bruno Covas anunciou que se licenciaria do cargo de prefeito de São Paulo (SP) por 30 dias, a partir desta segunda (3), para se dedicar ao tratamento médico de um câncer.

Quem assumirá o posto é o vice-prefeito, Ricardo Nunes (MDB).

O prefeito, de 40 anos, trata desde 2019 um câncer na cárdia, órgão de transição entre estômago e esôfago, com metástase no fígado. Ao longo da última internação, que durou 12 dias, foram descobertos novos pontos afetados no fígado e nos ossos.