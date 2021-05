Cabeleireiro é preso em esquema de desvio de cestas básicas do Estado

Um cabeleireiro foi preso nesta sexta-feira (7), em Santo Antônio do Leverger, acusado de participação em um esquema de desvio de cestas básicas do programa “Vem Ser Mais Solidário”, mantido pela primeira-dama do Estado, Virginia Mendes.

As cestas, destinadas a famílias carentes do Estado, são repassadas as secretarias municipais de Assistência Social, a quem compete a entrega dos itens.

Conforme informações da Polícia Judiciária Civil, o homem preso hoje tem 35 anos e teria feito a receptação dos produtos que foram desviados da secretaria de Assistência de Santo Antônio.

A polícia chegou até o suspeito após denúncias. Aproximadamente 40 cestas foram localizadas na casa do cabeleireiro.

Conforme a polícia, elas seriam vendidas, mas ainda não há informações dos valores.

Ainda na casa do suspeito, foram encontrados adesivos que seriam afixados no logo do programa do governo do Estado, de modo a esconder a origem do produto.

O rapaz foi encaminhado para a delegacia de Polícia de Santo Antônio e está sendo ouvido pelo delegado Adalberto Oliveira.