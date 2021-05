Caminhão carregado de soja tomba e cai em ribanceira

O motorista de um caminhão carregado de soja passou um susto na tarde desta quarta-feira (05) na Serra Tapirapuã, na MT-358, entre Tangará da Serra e Nova Olimpia. O caminhão que ele estava tombou em uma curva e acabou caindo na ribanceira.

As causas do acidente ainda serão apuradas. O motorista teria perdido o controle e acabou tombando. A pista não precisou ser interditada e parte da carga ficou caída no acostamento.

O motorista sofreu algumas escoriações pelo corpo e foi socorrido pela equipe do Samu de Nova Olímpia.