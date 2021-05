Campanha pede ajuda para combater violência sexual contra crianças

Uma ação conjunta deflagrada na manhã de hoje (18) está promovendo informações sobre a violência contra menores em Rondonópolis. A iniciativa marca o Dia Nacional de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes e tem a participação de agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), conselheiros tutelares, da Secretaria Municipal de Saúde e também das polícias Civil, Militar e Federal.

O principal objetivo é chamar a atenção da sociedade com informações sobre as ações de combate, as formas de identificação dos abusos e também divulgar os canais para que a sociedade possa colaborar denunciando situações de violência – física, psicológica ou sexual – contra crianças.

“Muitas vezes esses crimes ocorrem em estabelecimentos próximos das rodovias. A PRF tem feito o mapeamento e identificou mais de quatro mil pontos vulneráveis a esse tipo de crime”, revela o inspetor da PRF, Donizete Aparecido. “Uma vez identificados, esses pontos são monitorados com frequência e as informações são repassadas às autoridades competentes para que sejam tomadas as medidas cabíveis”.

O presidente do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais em Mato Grosso (Sinprfmt), Atila dos Passos Calonga, destaca que desde o início a PRF participa das ações de combate ao abuso de menores no país.

“Infelizmente essa realidade existe e se perpetua. Mas hoje temos uma rede de proteção às crianças e aos adolescentes que está atenta. estamos completando 21 anos de ações ininterruptas e vamos continuar atuando para prevenir e reprimir as violações dos direitos das crianças e do adolescentes”, disse.

Conforme a PRF, em Mato Grosso foram identificados 133 pontos considerados sensíveis à prática da exploração da criança e adolescente. Em geral são bares, restaurantes e postos de gasolina onde é constante a presença de menores.

COMO DENUNCIAR

Durante a ação de hoje os participantes da campanha distribuíram folhetos com orientações sobre os tipos de abusos e pediram que a sociedade denuncie.

As assistentes sociais e conselheiras tutelares alertam que os crimes ocorrem também no âmbito familiar e muitas vezes as crianças não tem coragem ou não sabem a quem recorrer.

“Nestes casos é importante prestar atenção às mudanças de comportamento e de hábitos, que podem indicar que aquela criança está sendo vítima de abuso ou violência”, ensina Edna Rodrigues de Oliveira Soares, Assistente Social da Secretaria Municipal de Saúde em Rondonópolis.

Além do Disque 100, um serviço de âmbito nacional que registra denúncias feitas por telefone, as pessoas da região podem fazer também a comunicação diretamente nos conselhos tutelares (presencialmente ou por telefone). Também é possível utilizar o canal de Whatsapp criado exclusivamente para receber denúncias (61-99656-5008).

“Pelo canal de Whatsapp é possível enviar mensagens de textos, fotos ou vídeos dos crimes. Não é preciso se identificar, o sigilo é absoluto. Todas as denúncias são apuradas e a participação da sociedade é fundamental. Cuidar e proteger nossas crianças é muito mais que apenas dar alimentos e um teto para morar”, destaca Edna Rodrigues.