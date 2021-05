Cantor Zé Felipe repetiu quatro vezes a 6ª série

Zé Felipe contou para seus segui odores em suas redes sociais, nesta quarta-feira (19), que repetiu quatro vezes a sexta série do ensino fundamental. A revelação aconteceu após o artista abrir uma caixinha de perguntas para responder algumas dúvidas dos fãs.

Um admirador questionou ao marido de Virginia Fonseca “qual é a série preferida” dele. E ele respondeu: “A minha série preferida é a sexta série, eu gosto tanto dela que eu já fiz quatro vezes”.

Vale lembrar que, em janeiro, o pai do cantor, Leonardo, revelou que Zé Felipe largou a escola aos 14 anos. “Com 14 anos tinha que saber seu nome, né? Ele ia para o colégio e ficava trancado no banheiro. Todo santo dia a Poliana ia ao colégio. Teve um dia que ele falou: ‘pai, não vou mais no colégio'”, contou.

Leonardo disse que o filho tentou seguir com os estudos em casa, mas não deu muito certo. “Meia hora cada aula. Ele topou. Fez nem um mês. Chegou em mim e disse: ‘É pai, no português até que sou bom, o que me derruba é matemática’. Só se eu arrastasse ele para a escola. Não adianta, na sala ele ia atrapalhar o povo. Saiu da escola e ficou me atentando o dia inteiro em casa. Ficou arranhando violão aí e correndo atrás de quenga.”

Posteriormente, o sertanejo disse que parou com os estudos na sétima série, porque não conseguia conciliar a escola com os shows. “Parei no sétimo ano. Não é exemplo, não é bonito, mas parei. Foi quando eu comecei a fazer show, trabalhar e não dava para conciliar”, explicou.

A mãe de Zé Felipe, Poliana Rocha, também já falou sobre as dificuldades que o filho tinha na escola. “Zé só me deu trabalho na escola, mas foi muito trabalho. Fiquei um mês indo à escola todos os dias. Cheguei a ter depressão”, disse ela.

Atualmente, o sertanejo tem 23 anos, é casado com Virginia Fonseca, de 22, e está à espera da primeira filha, Maria Alice. A bebê deve nascer nos próximos dias.