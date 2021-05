Carreta perde o freio e tomba na Serra Tapirapuã

Uma carreta tombou após apresentar falhas mecânicas na noite desta quinta-feira (27) na Serra Tapirapuã, em Tangará da Serra (MT). No veículo estavam o motorista e o filho do condutor de 7 anos. O motorista seguia da cidade de Sapezal (MT) para Barra do Bugres (MT).

O condutor disse que freou o veículo quando passava pela Serra, momento em que percebeu que a carreta estava com problemas. Diante da situação, o veículo desceu embalado e tombou.

O motorista teve um corte no pé. A criança ficou presa nas ferragens e foi retirada pela equipe do Corpo de Bombeiros.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e encaminhou as vítimas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

Conforme informações, a criança teve uma fratura no fêmur.

A Polícia Militar (PM) e a Polícia Civil (PC) também compareceram na ocorrência.