Carro de App invade a preferencial, causa acidente envolvendo crianças e foge do local

Um acidente envolvendo duas motos e um carro de App aconteceu na noite deste domingo (09), na Vila Esperança em Rondonópolis – MT.

Uma Biz e uma XRE ambas com criança na garupa seguiam na mesma direção, sentido Centro/Vila Operária pela Avenida Ponce de Arruda e no cruzamento da Rua José Pedro Diniz, um carro Onix que segundo informações é usado para realizar rotas de APP, não respeitou a preferencial que estavam as motocicletas e avançou não respeitando a sinalização.

O condutor da XRE que estava uma criança que é sua neta aparentando ter 11 anos na garupa, ele tentou fazer o desvio e acabou colidindo na Biz que estava um pai com sua filha pequena.

Os quatro ocupantes das duas motos caíram ao solo, a criança que estava na Biz não teve ferimentos e o seu pai teve algumas escoriações no qual ele optou por assinar o termo de recusa de atendimento médico.

Já o motociclista da XRE ficou muito ensanguentado com lesões no corpo e sua neta também ficou ferida.

O motorista do Onix não chegou a colidir com os motociclistas, porém, ele acelerou passando por cima de barreira de plástico que fazia a divisão da pista e fugiu sem prestar socorro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu o avô e neta que ficaram feridos e os encaminharam para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).