‘Casa Fantástica’ | Inscrições para participar de reality estão abertas

As inscrições para participar do reality ‘Casa Fantástica’ estão abertas. O evento irá selecionar 30 mulheres com idades entre 16 e 26 anos de todo o Brasil. As inscrições estão sendo feitas pelo link que está na bio do Instagram @casafantasticamt, e custa R$ 130. A 1ª etapa de seleção acontece no dia 15 de maio em Rondonópolis (MT).

A ‘Casa Fantástica’ é o primeiro Reality Show do Brasil, exclusivamente focado na construção de uma Top Model. Com programação 100% digital. Um programa de moda, com 30 modelos confinadas em uma casa, onde aprenderão com os melhores profissionais do mercado da moda tudo sobre a profissão. Uma das participantes já sai da casa com contrato fixo com uma agência de modelos em Paris.

A coordenadora do projeto em Rondonópolis, Ingrid Santin, explica que qualquer menina que tenha a idade de 16 a 26 anos pode participar, onde não há requisitos de peso ou altura.

“Todas as 30 participantes serão apresentadas para agências internacionais. Uma das meninas já sai da casa com contrato garantido com uma agência de modelos em Paris. As outras participantes também terão a oportunidade de serem contratadas” explica Ingrid.