Casal e filha de dois anos são executados com vários tiros dentro de casa

Uma família foi executada na madrugada desta quinta-feira (20) em Paranaguá, no litoral do estado de PR . Pai, mãe e a filha, de apenas dois anos, foram alvejados dentro da residência onde moravam, na Vila Rute. Na casa também estava o outro filho do casal, de cinco anos, porém, como ele estava em outro cômodo, não foi atingido. Os atiradores fugiram.

(FOTO: REPRODUÇÃO/ REDES SOCIAIS)

De acordo com informações da Folha do Litoral News, moradores da rua Fabio Andreatta escutaram os disparos e acionaram a polícia. No local, os militares encontraram os corpos alvejados por disparos de arma de fogo.

As vítimas foram identificadas como Kaylane, de 27 anos, Jhonny, também de 27, e Laura, de apenas dois anos. O rapaz tinha marca de tiro na região da cabeça, a mulher foi alvejada com diversos disparos e a criança foi baleada no tórax.

Família foi executada nesta madrugada (20) (FOTO: REPRODUÇÃO/ REDES SOCIAIS)

O menino de cinco anos conseguiu sobreviver ao atentado. A cena chocou inclusive os socorristas e agentes que atenderam a ocorrência.

A mãe de Kaylane, lamentou as mortes e revelou estar em estado de choque.