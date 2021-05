Casos de Covid caem 66% no município de Serrana em SP

A cidade de Serrana (SP) continua a observar queda nos números relacionados à covid-19 quase um mês após o fim da vacinação em massa que protegeu 98% de sua população adulta contra a doença. Entre março e abril, período mais crítico da pandemia no Brasil e no estado de São Paulo, as mortes caíram de 19 para 6. A quantidade de casos diminuiu 66% e a de testes, 55%.

Os resultados oficiais do Projeto S começarão a ser divulgados este mês pelo Instituto Butantan, responsável pelo estudo. Para que se possa confirmar o sucesso na pesquisa, segundo seus coordenadores, os dados mais significativos devem ser a redução nos óbitos e em internações pelo novo coronavírus.

Por enquanto, porém, pesquisadores do Butantan e responsáveis pela saúde na cidade evitam fazer relação direta com a imunização em massa até que os números sejam apresentados de forma robusta pelo instituto.

Neste momento, dos seis leitos de enfermaria disponíveis na cidade, somente um está ocupado. Mas há também outros dez moradores da cidade internados em outros municípios – sete em UTIs e três em enfermarias, segundo dados da última quarta-feira (5). O município que recebeu o Projeto S não possui leitos de UTI.

A baixa na procura por testes também tem chamado a atenção dos funcionários da saúde da cidade, como Leila Gusmão, secretária municipal da pasta, já havia relatado ao R7 em abril. Se em março 2.067 pessoas foram aos postos locais para a testagem, o número baixou para 917 em abril.

O mês passado apresentou, ainda, a menor proporção de casos descartados (ou negativos) do ano: 74% das notificações de testes resultaram em casos negativos.

Além da menor procura e maior proporção de casos descartados, relatos dos funcionários de postos da cidade indicam que os casos confirmados têm surgido quase sempre com sintomas leves.

Segundo os coordenadores do Projeto S, os primeiros resultados oficiais devem sair a partir da segunda semana de maio.

Números de maio seguem proporção de abril

Os dados de maio, embora ainda iniciais, visto que só estão computados até o dia 5, seguem a mesma proporção de abril: queda em relação a março.

Nos cinco primeiros dias do mês, 43 casos foram confirmados e 101 foram descartados – sendo dois ainda em investigação e que podem ser alterados. A média diária de casos (8,6) é pouco superior à do mês passado (7,8).

Até o momento, um único óbito por covid-19 foi registrado este mês: trata-se de um paciente que estava internado em um hospital particular na cidade de Ribeirão Preto, próxima de Serrana.