Cinco pessoas teriam participado de tentativa de chacina

Pelo menos cinco pessoas teriam participado da tentativa de chacina registrada no último domingo (9) em Lucas do Rio Verde, médio norte de Mato Grosso.

Um homem morreu e outras duas pessoas foram feridas por disparos de arma de fogo e seguem internadas em recuperação no hospital da cidade.

O delegado Eugênio Rudy confirmou que a confusão teria começado após um desentendimento entre dois grupos que queriam entrar em um bar.

“O dono do bar estava limitando o acesso de pessoas devido Às regras de biossegurança. Esses grupos teriam se desentendido na porta, na fila. Discutiram e se agrediram fisicamente” explicou Eugênio.

Os suspeitos teriam deixado o local, voltando minutos depois armados para o ataque.

“É possível ver duas mulheres entrado no carro dos suspeitos antes deles fugirem”, concluiu o delegado.

A reportagem do AGORA MT mostrou nesta semana que uma câmera (vídeo acima), instalada na avenida Rio Grande do Sul, filmou parte do ataque. As vítimas estavam na calçada, em frente o bar e os suspeitos chegam em um carro sedan.

As investigações seguem em andamento e os suspeitos devem responder por homicídio e duas tentativas de homicídios. No entanto, até o momento, ninguém foi preso.

Assista ao vídeo em que o delegado à frente das investigações: