Com medo de traficante, mãe permitia estupro da filha de 12 anos

Um homem foi preso na madrugada desta sexta-feira (21), em Santa Luzia (MG), por estupro de vulnerável contra uma criança de 12 anos de idade. A mãe dela sabia dos crimes, mas afirmou aos policiais militares que não denunciou o fato com medo dele, que é traficante de drogas na região.

Militares do Batalhão de Choque da PM chegaram ao local depois de receberem uma denúncia anônima de estupro de vulnerável. A mãe da criança deixou que eles entrassem na casa, quando eles flagraram o homem e a menina no quarto dela.

De acordo com a PM, o suspeito tem três passagens por tráfico de drogas. Durante a abordagem, ele tentou se esconder no banheiro, fingindo tomar banho, mas acabou confessando o que ele disse ser “um caso” com a criança.

A mãe da menina informou os policiais que sabia do fato, mas que aceitava a situação por medo. De acordo com ela, havia um temor da sua parte de que algo ruim acontecesse com sua filha se ela denunciasse o suspeito.

A Polícia Civil instaurou procedimento para investigar o caso. A apuração está em andamento na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher.