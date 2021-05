Com novo secretário afastado, Diego vê “gestão manchada por corrupção”

O vereador por Cuiabá, Diego Guimarães (Cidadania), afirmou que a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) é “machada pela corrupção”. A declaração foi dada nesta quarta-feira (5), após o afastamento de mais um secretário da gestão emedebista.

A operação “Sinal Vermelho”, deflagrada pela Delegacia Especializada de Combate à Corrupção (Deccor), resultou no afastamento – e posterior exoneração – do secretário de Mobilidade Urbana, Antenor Figueiredo.

A investigação apura supostas irregularidades na contratação dos chamados “semáforos inteligentes” adquiridos pela Prefeitura da Capital.

“Esse já é o quinto secretário do prefeito Emanuel Pinheiro afastado, o que prova que Cuiabá tem uma gestão manchada pela corrupção”, disse o vereador.

Diego chegou, inclusive, a presidir uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Câmara de Vereadores para apurar a contratação dos semáforos, além de outras supostas irregularidades envolvendo a Semob.

“Quando criamos a CPI sabíamos que haviam irregularidades na contratação desses semáforos, pois as evidências eram gritantes. A forma como a contratação foi feita, a adesão de uma ata de Aracaju (SE) no contrato e o sistema semafórico não era nenhum pouco ‘inteligente’ o que só aumentou nossa desconfiança”, recordou.

Segundo ele, na ocasião, ao invés de disponibilizar as documentações necessárias para a apuração dos fatos, o então secretário Antenor entrou com uma ação judicial para barrar a investigação.

“Certamente ele tinha medo de onde as investigações poderiam chegar e agora com essa operação desencadeada pela Deccor fica claro o porquê de tanto temor. As irregularidades realmente existiam”, concluiu Diego.

Operação

A operação foi deflagrada a partir de análises realizadas por auditores do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT), por meio da qual foram identificadas diversas irregularidades no sistema de semáforos inteligentes adquiridos pelo Município, ao custo de mais de R$ 15,4 milhões.

A contratação ocorreu por meio de adesão a uma ata do município de Aracaju (SE). Os auditores do TCE identificaram a inviabilidade do funcionamento do controle remoto de priorização de transporte público adquirido, pois em Aracaju há o modal BRT que viabiliza o funcionamento, enquanto que na capital mato-grossense não existe tal modalidade de transporte, impossibilitando o cumprimento dessa parte do objeto contratual.

A Delegacia de Combate à Corrupção verificou que, ao promover a contratação na forma detectada, com a impossibilidade de realizar o controle remoto de priorização de transporte público, entende-se que houve um dano ao erário no valor de R$ 553.884,32.

Esse montante diz respeito a liquidação do item 13 do Contrato nº 258/2017 “Software de Gerenciamento Semafórico Spinnaker/EMTRAC”, diante da impossibilidade de funcionamento, uma vez que há ausência de comunicação do sistema.