Comissão pede apoio para vacinação e redução do nível de risco em Rondonópolis

Um grupo formado por vereadores e o secretário de Saúde de Rondonópolis, Vinicius Amoroso, foi hoje (03) para Cuiabá cobrar medidas visando agilizar a campanha de vacinação e também reduzir o nível de risco do município. Eles vão se reunir com representantes da Assembleia Legislativa, da Secretaria Estadual de Saúde e também com o senador Jayme Campos (DEM).

O primeiro encontro foi com o senador, que integra a Comissão de Vacinação do Congresso Nacional. O grupo pediu ajuda para a aquisição de um tomógrafo e também de insumos para as UTIs. A maior preocupação é com o chamado ‘kit intubação’, que teve aumento de demanda após a abertura de novos leitos de UTIs na cidade.

O senador disse que apresentará uma emenda parlamentar de R$ 1,5 milhões destinada à aquisição do aparelho de tomografia para o Hospital Municipal Dr. Antonio Muniz. Também informou que está atuando junto com a bancada de Mato Grosso para regularizar o fornecimento dos insumos necessários ao funcionamento das UTIs.

CORUJÃO E NÍVEL DE RISCO

Da Assembleia Legislativa a comissão quer ajuda para para implantar em Rondonópolis o projeto ‘Vacinação Corujão’ – iniciativa idealizada pelo deputado Max Russi (PSB) e já em funcionamento em Cuaibá..

“Vamos reunir todas as informações e esperamos contar com o apoio da Assembleia para montar essa estrutura em nossa cidade”, disse a vereadora Marildes Ferreira (PSB), que preside a Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Rondonópolis.

A ideia é montar um posto de atendimentos na sede da Câmara, para atender as pessoas que têm dificuldades para se vacinarem durante o dia. “Com isso daremos mais comodidade à população, garantindo também a segurança das equipes de vacinação”, explicou a vereadora.

O último compromisso em Cuiabá será na Secretaria Estadual de Saúde. Os vereadores e o secretário Vinicius Amoroso vão protocolar um documento com os últimos números sobre novos casos e internações hospitalares decorrentes da Covid-19.

Eles acreditam que os dados ajudem a promover uma nova redução da classificação de nível de risco. Atualmente Rondonópolis está na lista de ‘Risco Alto’ e a expectativa é de que a classificação caia para o nível ‘Moderado’.