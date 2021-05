Comitê de Crise se reúne hoje e pode reduzir restrições em Rondonópolis

O Comitê Gestor de Crise de Rondonópolis vai se reunir hoje (14), a partir das 11h30, para discutir mudanças no decreto que regulamenta as atividades no período da pandemia. Nesta semana o município conseguiu uma nova redução na classificação de risco para Covid-19, o que pode permitir novas flexibilizações nas restrições impostas às atividades comerciais.

A reportagem apurou que o Comitê deve analisar três mudanças: a ampliação do horário para o funcionamento das atividades noturnas (hoje limitadas até as 22 horas), a autorização para a apresentação ao vivo de músicos em bares e casas noturnas e também a permissão para que os estabelecimentos operem com até 50% da lotação (ao invés do limite de 30% em vigor).

O prefeito José Carlos do Pátio já confidenciou a assessores e aliados políticos que é contra novas flexibilizações. Ele teme que uma mudança agora possa comprometer o controle da pandemia, já que a cidade ainda registra números elevados de novas contaminações e internações hospitalares.

“Compreendemos a preocupação do prefeito. Nas últimas semanas nós praticamente dobramos o número de leitos de UTI e mesmo assim ainda temos um taxa de ocupação alta. Porém, o cenário é mais favorável e acreditamos ser possível fazer algumas alterações’, disse o vereador Reginaldo Santos (SD), que é líder do prefeito na Câmara.

‘Não é o momento de abrir tudo e precisamos ter coragem de dizer isso, por mais desgaste que essa posição possa trazer. Mas, com a nova classificação, é possível fazer algumas adequações”, reforça Reginaldo.

A presidente da Comissão Legislativa de Saúde, vereadora Marildes Ferreira (PSB), também participará da reunião do Comitê de Crise. Ela concorda que é possível fazer algumas mudanças, mas com cautela.

“Dos 60 leitos de UTI, apenas nove estavam livres ontem. Isso é preocupante. Mas acredito, por exemplo, que é possível estabelecer regras e protocolos para permitir que os músicos voltem a atuar com segurança. Vamos defender isso na reunião de hoje”, disse Marildes.