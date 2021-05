Como os hábitos alimentares podem ser seus aliados na prevenção de doenças

Olá! Hoje vou falar sobre os alimentos que vão fazer toda a diferença na sua alimentação.

Confira esta lista:

laranja;

limão;

tomate;

maracujá;

acerola;

morango;

kiwi;

melancia;

goiaba;

cenoura;

manga;

mamão.

Esses alimentos, mencionados acima, estimulam a produção de glóbulos brancos, que fazem parte do sistema imunológico, agindo diretamente no aumento da resistência do organismo. Desta forma, eles combatem diversas infecções e também melhoram a flora intestinal.

Couve;

Brócolis;

Rúcula;

batata-doce;

espinafre.

Já esses últimos, possuem nutrientes que protegem o corpo contra danos, sendo responsáveis pela defesa do organismo.

Nozes;

castanha;

pistache;

avelã;

amêndoa;

carnes;

aveia, arroz integral;

gérmen de trigo;

feijão, lentilha;

Ervilha;

grão-de-bico.

Por outro lado, um copo diário dessas sementes listadas acima ajuda na saúde intestinal, preservando as bactérias boas, por apresentar probióticos e favorecendo a absorção dos nutrientes pelo intestino.

Por fim, proteínas:

alimentos de origem animal (carne vermelha e branca, leite, ovos);

leguminosas (feijão, soja, ervilha, grão de bico).

Aliás, é recomendado o consumo de leguminosas junto com cereais, como arroz e milho, para que um complemente o outro. Já que essa mistura fornece aminoácidos de ótima qualidade.

Gostou do artigo? Navegue pela página e confira outras dicas e receitas.

Até a próxima semana!